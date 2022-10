Assessore Censi “Area B necessaria, i milanesi si abitueranno”

In breve l’assessore Censi ribadisce la bontà dell’Area B e chi non capisce si adeguerà. Sembra l’alter ego di Sala nel nome di un beneficio della salute che è stato comprovato non esiste e invece produce affari ed introiti del Comune. La sommossa popolare evidenzia, come già scritto, che il problema coinvolge vite umane e annesse famiglie.

Le considerazioni dell’assessore sembrano espresse da un alieno che non ha la minima sensibilità per chi ha l’obbligo di lavorare per vivere.

“Questo è un obiettivo che riguarda le persone, la politica, non l’orientamento in opposizione a me. Nessuno ha interesse a punire nessuno. Credo che non si possa pensare di rinviare Area b, il momento è adesso e dobbiamo farlo con coraggio e determinazione con tutte le attenzioni possibili. Dobbiamo ancora guardare i dati, direi entro due settimane, ma come è chiaro a tutti c’è un periodo di assestamento – sottolinea l’assessore Censi – perché la possibilità di entrare, la possibilità di utilizzare il move in, e i 50 ingressi producono il fatto che le persone hanno il tempo di adattarsi a questo nuove regole qualora non l’avessero fatto prima”. Il provvedimento “non è facile, ma è necessario. E lo è per migliorare la qualità dell’aria, per intervenire sulle aspettative di salute dei cittadini, in particolare di quelli più fragili come gli anziani e credo che sia un lavoro congiunto, importante e mi auguro di costruire una visione politica molto alta. L’incontro di ieri del gruppo di minoranza va proprio in questa direzione. Tutti insieme dobbiamo cambiare le nostre abitudini per migliorare la qualità del luogo in cui siamo chiamati a vivere. Sono certa che i milanesi si abitueranno.”

Ma quanto è ripetitivo, ideologico arrogante il libro stampato” del Comune

Ha così parlato l’assessore alla mobilità Arianna Censi a margine della riunione plenaria della Commissione ambien…te, Cambiamenti climatici ed energia del Comitato Europeo delle Regioni, un organo consultivo dell’Unione Europea.