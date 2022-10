I milanesi infuriati scrivono “Sala, siamo arcipentiti di averti votato”

Le osservazioni espresse da un lettore di Libero al quotidiano, fotografano la rabbia e lo sconcerto per un Sindaco arrogante, elitario, menefreghista, riferendo giudizi tranchant ma purtroppo veri. E si pente di averlo votato unitamente al PD, lontano anni luce dai bisogni del popolo.

“Caro Sala, non ti voterò mai più

Sono sconcertato e davvero deluso per le risposte arroganti e prive di ogni sensibilità e vicinanza alle decine di migliaia di automobilisti milanesi e non che dal 1 ottobre non potranno più accedere all’area B con le loro auto euro 3/4/5. In un momento di particolare difficoltà dei cittadini con grandi difficoltà economiche dovute alla crisi nazionale e al caro vita ed energia, sentire il sindaco di Milano che risponde con un no su tutti i fronti alle richieste comprensibili e giuste di chi non può più entrare con la propria auto a Milano per lavorare e chiede una proroga temporanea, suona davvero un comportamento maleducato, di cattivo gusto e direi molto arrogante. E poi dicono che il PD è il partito della ZTL bhee si lamentano che l’Italia vira decisamente a destra, mi pare piuttosto giusto! La gente nel PD non vede più un partito che difende i più deboli e le classi più bisognose, ma un partito che ignorando il grido di aiuto che arriva dal basso, giudica prioritario dare voce solo a chi vive agiatamente e a chi la crisi non lo tocca neanche lontanamente. Il “Manager” nonchè sindaco Sala ne è la più chiara rappresentazione…Credo che il sindaco Sala non sia minimamente interessato ai problemi di persone che come me lavorano a Milano ed entrano in città tutti i giorni per guadagnare lo stipendio. Sala personifica esattamente quello che è oggi il PD, prepotenza, arroganza, supponenza e distanza siderale dalla situazione della popolazione. Io, purtroppo, l’ho votato un anno fa, ma il sig Sala può scordarsi il mio prossimo voto e quello di altre centinaia di migliaia di persone che lo hanno sostenuto, penso che sia l’unico modo che abbiamo per dimostrargli la nostra contrarietà alle sue sconcertanti e insensibili risposte. Grazie sig Sala si goda la sua protervia e questo suo ultimo mandato, noi la ricorderemo nell’urna della prossima elezione a sindaco.

Fausto Romano