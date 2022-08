Librottiglia, una geniale idea: la bottiglia di vino con un libro da leggere

Si tratta di Librobottiglia, ovvero la geniale idea di mettere dell’ottimo vino in una bottiglia con libro annesso.

Ad ogni etichetta viene infatti integrato un breve racconto scritto ad hoc per il vino contenuto: l’idea è dell’agenzia Reverse Innovation ed è stata realizzata insieme alla cantina Matteo Correggia, che dal 1985 racconta il territorio del Roero, in Piemonte. Protagonisti del progetto sono tre racconti brevi per tre vini diversi: “L’Omicidio” è scritto da Danilo Zanello – giornalista e autore satirico – ed è un giallo umoristico che fa da etichetta a un Roero Arneis. “Ti Amo. Dimenticami” di Regina Nadaes Marques, scrittrice e produttrice, racconta dell’amore che cambia la vita ed è abbinato a un Roero. Infine “La Rana nella Pancia” della cantautrice Patrizia Laquidara: una favola insolita per il rosso Anthos. E il prezzo è di 15 euro a bottiglia, nel formato 375 ml. Maggiori informazioni e possibilità di acquisti online: www.librobottiglia.com