Piazza XXIV Maggio, su quercia secolare sono iniziati interventi, ma albero “a fine ciclo vitale”

Quella Quercia amica e protettiva…sì, la quercia secolare di piazza XXIV Maggio è al termine del suo ciclo vitale. Lo storico albero monumentale ha ormai pochi anni di vita. Possono gli alberi essere amati, fare parte di un paesaggio reale e sognato in modo indissolubile? Sicuramente quella quercia è diventata segno distintivo di Milano.

Ieri sono iniziati i lavori di riduzione delle branche principali dell’albero, “un intervento purtroppo necessario per potere mantenere in vita ancora qualche anno la nostra quercia – spiega l’assessore -. La tempesta di vento che ha investito la città di Milano lo scorso 6 Febbraio ha danneggiato purtroppo anche gli alberi monumentali. Oltre alla Quercia di Piazza 24 Maggio, hanno subito danni il Platano dei Giardini Bazlen e il Cedro di Villa Belgiojoso. La Quercia, per lo stato di compromissione del tronco e per il particolare sito di radicazione, è quella che presenta maggiori problemi per la sua salute e per la sicurezza pubblica. La piramide di acciaio che la sostiene da anni non è più sufficiente a contenere il rischio di schianto dell’albero. “ Per meglio valutare gli interventi da effettuarsi, spiega l’assessore Grandi, ci siamo avvalsi della consulenza del professor Francesco Ferrini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’università degli Studi di Firenze che ha confermato che l’albero è alla fine del suo ciclo vitale e che qualunque intervento conservativo potrà mantenerlo in vita solo per qualche anno. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso d’intervenire con la riduzione delle branche principali così da mettere in sicurezza l’area e ridurre il rischio di caduta dell’albero.”