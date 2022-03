Ancora un clochard trovato morto in viale Cassala: aveva solo 41 anni

Aveva 41 anni, era un clochard, l’hanno trovato morto in un giaciglio di fortuna che probabilmente aveva creato lui stesso, in viale Cassala, deceduto forse per cause naturali. Per ora non si sa altro.

Era un invisibile di cui nessuno saprebbe raccontare la storia, le sofferenze, le difficoltà mostruose della vita. Ed è una vergogna per la civilissima Milano e ancora di più per questa amministrazione che detiene il primato dell’insensibilità. 41 anni a chiedersi forse perché? Ma, purtroppo pare che la povertà abbia “odori” insopportabili per essere presa in considerazione.

La cronaca “L’allarme è stato lanciato proprio nel pomeriggio di lunedì 28 marzo. Attorno alle 16, i medici e i paramedici del 118 sono intervenuti in viale Cassala con un’automedica e un’ambulanza. Con loro, erano presenti anche gli agenti della polizia. Dagli accertamenti degli investigatori è stato possibile scoprire che si tratta di un cittadino romano. L’ipotesi più acclarata è che il decesso sia avvenuto per cause naturali. A un primo esame, non sono stati rilevati segni di violenza. Bisognerà aspettare alcuni giorni prima di avere un quadro più preciso della situazione.” (Fanpage)