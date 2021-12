No Green pass, Pregliasco al presidio di Milano: «Qui per capire». Gli insulti: «Il principe dei bioterroristi»

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate dalle 15 all’Arco della Pace per partecipare al presidio preavvisato dell’associazione La Genesi contro i vaccini e il green pass. C’era anche Fabrizio Pregliasco tra le persone che hanno assistito alla manifestazione No vax e No Green pass all’Arco della Pace a Milano. Il virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano ha spiegato di aver partecipato all’evento perché voleva conoscere da vicino quelle che sono le perplessità dei partecipanti alle manifestazioni No Green pass legate al vaccino anti-Coronavirus: «Volevo vedere dal vivo e sentire quelle che possono essere le negatività e i motivi che ho visto spesso legati ai dubbi sulla comunicazione sui vaccini», ha detto il medico. Nel corso della protesta è stato riconosciuto da alcuni manifestanti che gli hanno urlato «pentiti dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato». A quel punto il professore ha reagito dicendo: «Mi spiace, credo che ci sia la libertà di esserci , di capire, di ascoltare e di confrontarsi». Pregliasco, accompagnato da una troupe televisiva e da una giornalista, ha così partecipato alla protesta in piazza contro le misure anti-Coronavirus decise dal governo Draghi. A proteggere il professore anche due body guard. Il numero degli attivisti presenti era di gran lunga inferiore a quello visto nelle ultime settimane. Alcuni dei dimostranti hanno urlato contro il virologo insulti come «il principe dei bioterroristi». Ad altri è invece piaciuta la presenza del professore, con il quale hanno potuto avere uno scambio in un contesto insolito. Relaziona Il Giorno “in piazza Duomo a Milano per il primo sabato degli ultimi ventuno non si e’ visto o sentito neanche un manifestante no vax o no Green pass. Se lo scorso sabato, il ventesimo dallo scorso 24 luglio, il tentativo di dar vita a un protesta era stato stroncato sul nascere dall’azione della Polizia di Stato, oggi pomeriggio in piazza ci sono stati solo passanti e turisti, affaccendati tra lo shopping natalizio e i selfie di rito con sullo sfondo la cattedrale o l’albero di natale illuminato alto 24 metri.”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845