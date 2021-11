Sala: no al concerto di Capodanno, pare di sì ai mercatini in piazza Duomo, ma con mascherina

L’incremento dei contagi a Milano, il ripetersi di cortei non autorizzati, ora che siamo prossimi a Natale, pone problemi per cui le soluzioni del Sindaco avranno ricadute sul commercio e sui festeggiamenti per la ricorrenza.

In occasione di un evento di Bookcity, kermesse dedicata alla lettura giunta alla sua decima edizione, il primo cittadino ha preannunciato importanti decisioni legate alla situazione epidemiologica. “Se dovessero chiederci di contingentare il numero di persone in Galleria sono disponibilissimo e pronto”, ha detto Sala a margine della presentazione del libro “Questo non è normale” dell’ex Presidente della Camera Laura Boldrini.

Pare confermato il mercatino natalizio attorno al Duomo, che inizierà il primo dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2022, con un accorgimento previsto: tassativamente, spiega, bisognerà indossare la mascherina, anche se all’aperto. Sala ha comunque detto di essere pronto ad ascoltare i consigli dei virologi e degli esperti “perché alcune cose si possono fare”. Ma decisamente ha spiegato che “non si fa il concerto di Capodanno” in piazza Duomo.

Anna Ferrari