Teatro Carcano: da martedì 2 novembre TANGO MACONDO con Ugo Dighero, Paolo Fresu. Regia Giorgio Gallione

da martedì 2 a domenica 7 novembre TANGO MACONDO. Il venditore di metafore Drammaturgia e regia Giorgio Gallione Liberamente ispirato all’opera Il venditore di metafore di Salvatore Niffoi (ed. Giunti) Musiche originali Paolo Fresu Con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi Con Paolo Fresu (tromba, flicorno),

TANGO MACONDO è la storia di Matoforu, un “venditore di metafore” sardo e del suo amore grande, Anzelina Bisocciu, la sua cantatrice. È un viaggio in un territorio “ai confini tra il delirio e la geografia” che parte da Mamoiada in Sardegna, il paese in Barbagia del leggendario Carnevale e delle maschere diaboliche e arriva a incrociare Macondo, il paese immaginario nato dall’universo onirico di Gabriel García Márquez con tutto il suo bagaglio di visioni e prodigi. Una narrazione fluviale dove convivono realismo magico e tragedia; un racconto fantastico che lega due terre confinanti che diventano laboratorio e crogiuolo di un’intera umanità. Ad arricchire e a dare senso a questo sontuoso universo narrativo sarà la musica, grazie alla presenza in scena di un ensemble guidato dal talento compositivo ed empatico di Paolo Fresu. Dall’organetto sardo al bandoneon argentino – simbolo del continente nuovo dove approdano Matoforu e Anzelina – la creazione musicale di Fresu e della sua tromba guiderà il racconto, restituendogli la ricchezza evocativa, facendo fermentare passioni e follia, radiografate in tutta la loro strabocchevole umanità e ricchezza

ORARI: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 20:30; venerdì ore 19:30; domenica ore 16:00

