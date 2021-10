Roggiani (PD) “F.N. ancora in case Aler, regione intervenga.” Ma quando interviene Sala sgomberando i centri sociali?

Non ho alcuna simpatia per Forza Nuova, ma neppure per i Centri Sociali anarchici e antagonisti. Milano è praticamente succube dell’abusivismo e dell’illegalità dei centri sociali, che occupano spesso edifici pubblici di proprietà del comune e il fatto non solo è tollerato, ma coccolato.

Il paradosso nelle parole della Roggiani (PD) è a dir poco sconvolgente “La vergogna di Aler non si ferma alle condizioni indegne delle sue abitazioni, in cui sono costretti a vivere cittadine e cittadini perbene. L’azienda lombarda, infatti, affitta a Forza Nuova spazi a meno di 100 euro al mese, all’interno degli alloggi popolari di via Palmieri 1 e in via Marcona 41. Non è la prima volta che denunciamo questa situazione, oggi documentata anche da organi di stampa, ma purtroppo Aler e Lega al governo di Regione Lombardia continuano a far finta di non vedere o peggio ancora sono complici. E’ inaccettabile che si continui a non intervenire e si tolleri che realtà come Forza Nuova, nascoste dietro il cappello di associazioni, utilizzino spazi – che dovrebbero appartenere alla collettività – per fare propaganda neofascista. Adesso basta: la Regione intervenga immediatamente”

E forza Nuova paga un affitto, mentre gli anarchici okkupano vantando diritti che non hanno. Quindi le parole della Roggiani le intendo rivolte anche a Sala. Una vergogna che, nonostante le promesse, continua senza pudore, senza un attimo di ripensamento. Vergogna!

La violenza è da ambo le parti, l’ideologia malsana è da ambo le parti con l’aggravante per i centri sociali che gli antagonisti ci guadagnano con commerci non autorizzati, esenti da qualsiasi tassa. Che cosa vuole ancora Sala per sgomberarli?