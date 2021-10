Come risparmiare sui costi quando si viaggia

Pianificare le spese di un viaggio è un’operazione che prevede l’analisi di numerose variabili, tra cui il pernottamento, i pasti e i trasferimenti. Qualsiasi possa essere il mezzo di trasporto prescelto, è sempre opportuno fare in modo che i suoi costi siano contenuti, pur senza inficiare la qualità della trasferta.

Per raggiungere un simile obiettivo, la parola d’ordine è “programmazione”, dato che soltanto sfruttando un’attenta pianificazione è possibile tagliare i costi.

A tale scopo può essere utile documentarsi sulle strutture ricettive delle località dove si intende recarsi, paragonando i servizi offerti con le spese preventivabili.

Chi viaggia con la famiglia, soprattutto se ci sono bambini al seguito, deve porre un’attenzione particolare anche ai punti di ristoro, tenendo conto di avere sempre a portata di mano tutte le comodità.

Per la sicurezza propria e dei familiari sarebbe preferibile poter disporre di un mezzo privato per i vari trasferimenti, preferibilmente un’auto propria oppure una vettura presa a noleggio. In questo modo infatti, oltre a velocizzare le tempistiche, è anche possibile gestire pienamente la propria libertà.

Consigli utili per risparmiare

Esistono alcuni suggerimenti utili per risparmiare sulle spese di viaggio:

1. Viaggiare in bassa stagione

Questa opzione, oltre a garantire un effettivo risparmio, consente anche di evitare resse e lunghi tempi di attese per i trasferimenti, avendo l’opportunità di godere al meglio delle attrattive disponibili.

2. Prenotare in anticipo

Quando è possibile, prenotare in anticipo permette di abbassare i costi fino al 30-40%, con la possibilità di annullare la prenotazione qualora subentrassero impedimenti.

3. Evitare i week-end per i trasferimenti

Chi viaggia in autostrada conosce bene le interminabili file dei vacanzieri del week-end e i costi spesso maggiorati imposti dai punti di ristoro, così come chi vola sa che viaggiare nei giorni feriali assicura un notevole risparmio.

4. Scegliere voli con scali intermedi

Per trasferimenti su lunghe percorrenze la scelta di voli con scali intermedi, anche se più scomodi, offre un notevole risparmio.

5. Pasti “fai da te”

Lo street-food è senza dubbio la scelta migliore per chi viaggia, in quanto permette di evitare le spese di ristoranti oppure di alberghi a pensione completa.

6. Ostelli e campeggio

Organizzarsi con una tenda da campeggio oppure fare riferimento agli ostelli sono scelte personali e condizionate da numerose variabili, ma comunque molto vantaggiose dal punto di vista economico.

7. Attrazioni gratuite

È sempre possibile visitare musei e gallerie d’arte senza spendere nulla, a patto di documentarsi prima della loro disponibilità. Chiese, piazze, centri storici, parchi e giardini sono altrettanti luoghi dove non è previsto nessun costo d’ingresso.

8. Organizzazione lowcost

In qualsiasi settore è sempre consigliabile orientarsi verso proposte low cost, evitando i locali troppo di tendenza e scegliendo quelli più a buon mercato (ad esempio frequentati da studenti universitari).

Come contenere le spese di trasferimento e parcheggio

La maggior parte dei viaggiatori utilizza l’aereo, ma spesso si trova in difficoltà al momento di affrontare i trasferimenti da/per i centri urbani. Non bisogna dimenticare che di solito gli aeroporti si trovano piuttosto decentrati.

Chi arriva a Linate o Malpensa, sa che deve affrontare un tragitto piuttosto lungo prima di raggiungere il centro urbano di Milano e proprio per questo spesso deve utilizzare l’auto. Grazie ai servizi come Parkos Linate, un network che riunisce numerose aziende di parcheggio preventivamente selezionate, è possibile usufruire di parking-auto a un costo particolarmente conveniente. Infatti chi arriva all’aeroporto milanese di Linate, così come chi deve raggiungerlo per partire può servirsi di un simile servizio, per eliminare stress, rischi di ritardi e spese eccessive.

Parcheggiare all’aeroporto diventa un’operazione piacevole e senza preoccupazioni, dato che Parkos Linate garantisce la disponibilità del posto auto più vicino. È possibile anche effettuare una prenotazione on-line.