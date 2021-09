Corriere “bullo”, Sala “volgare” a Bernardo. Ma il sindaco è “bullo” da sempre con volgarità d’azione

Si fa in fretta a dire “bullo”, a ironizzare e spedire frecciate al dott. Bernardo per la definizione radical chic e pistola verso i “sinistri” che votano Sala. Sul Corriere Piero Colaprico sembra divertirsi nell’evidenziare atteggiamenti che trovano il tempo che trovano, ma concretamente da quanto tempo fa il “bullo” Sala’? Da sempre.

Ebbe a dire per gli aumenti dei biglietti sui servizi pubblici, sull’inopportunità in pandemia dell’Area B e C, sull’irrazionalità delle piste ciclabili, sui parcheggi cancellati “Io tiro dritto”: decisioni da monarca assoluto, sapendo che la Giunta avrebbe obbedito senza fiatare.

E se i comitati, i negozianti inviavano lettere di protesta la risposta era sempre la stessa “Io tiro dritto”. Sala ha bullizzato per 5 anni tutti gli scontenti di Milano. E sono tanti. E con il birignao e il dito alzato ha sintetizzato che Bernardo è un volgare…e “Dio ce ne scampi da un personaggio così” immagino pensi. Concretamente la volgarità, l’ottusità e la presunzione stanno nel non aver fatto nulla, per i poveri e i diversamente abili, per aver permesso che l’edilizia scolastica cadesse a pezzi. E gli episodi di bambini che tornano a casa per il tetto pericolante o altro si sono ripetuti e ancora ripetuti durante il suo mandato. E, personalmente, trovo anticulturale e antistorico l’aver voluto piazze colorate, oggi peraltro sbiadite, là dove si fece la Grande Storia di Milano. Perché tutto questo è da “bullo” e “volgare”. Sì Bernardo va nei quartieri, in centro dove ci sono i clochard, dove c’è la gente che soffre, ma Sala che ha fatto? Da Il Giornale “La soggettività sta nell’interpretazione, o nella mancanza di aderenza alla realtà. Sul caso dei senza casa, dei fantasmi della notte nelle vie dello shopping, occorrono risposte sociali, non slogan elettorali. E non è da meno la questione delle barriere architettoniche e delle difficoltà di chi vive in carrozzella. La disabilità non può essere amplificata da una città non ancora a misura di portatori di handicap…. Vedere ancora gli scivoli della metro messi così così, o i barboni dormire accanto alle scintillanti vetrine del centro, è una sconfitta per tutti. Soprattutto per chi si volta dall’altra parte.”