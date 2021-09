Polemiche da “Milano in Salute” per un’intervista a Bernardo su “Pediatria”

Probabilmente la mia medietà intellettuale non riesce a capire l’enormità del reato della rivista Pediatria che ha pubblicato un’intervista a Luca Bernardo in quanto candidato sindaco. Le agenzie battono lo sdegno e la rivolta della lista “Milano in Salute”.

“Credo non sia mai capitato che una rivista medico-scientifica, organo ufficiale di un’associazione di categoria, in questo caso l’Associazione italiana di pediatria, facesse uno spot elettorale a un suo associato. Eppure quest’estate, come denunciato oggi dai capilista della lista ‘Milano in Salute per Beppe Sala Sindaco’, Francesca Ulivi e Marco Fumagalli, la rivista ‘Pediatria’, in un’intervista a cura del direttore uscita sul numero 7/8 di Luglio-Agosto 2021, ha pubblicato un vero e proprio ‘spot elettorale’ a Luca Bernardo, medico pediatra, candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Milano”.

In questi ultimi mesi, da quando Sala ha deciso di ricandidarsi, molti giornali o siti dedicati all’informazione, sfornano senza pudore spot encomiastici su di lui, a volte rimangiando le critiche a suo tempo denunciate. Questa intervista incriminata ha fatto un resoconto sulle intenzioni di un candidato, ma non ha gridato alla meraviglia di un candidato “super”, il migliore. Eppure gli spot de Il Riformista, de Linkiesta (Ora, io mi auguro di cuore che Beppe Sala possa vincere le elezioni subito, soprattutto perché alla ripresa, nel primo autunno, una situazione sociale complicata e rinnovati rischi epidemiologici, richiederanno da subito una guida solida e credibile della città, cosa che al momento non sembrerebbe essere nelle corde della coalizione di destra. -Sergio Scalpelli), le ossessive interviste del Corriere di un Sala in bici o non, parlavano di un sindaco uscente da rivotare per le meraviglie fatte. Ma i giornalisti non dovrebbero esporre fatti? Ma quelli sono spot non degni di critica, anzi…

E parlano di correttezza dell’informazione…