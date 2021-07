Ponte ciclopedonale di via Varsavia: il saccheggio continua!

Interventi propedeutici alla realizzazione di nuovi campi da calcio della Società Sportiva Ausonia che ringraziamo per aver dato senso a una porzione dell’area abbandonata al pattume e alle sterpaglie.

Più di un mese fa sono stati eseguiti i primi interventi di bonifica dell’area limitrofa al ponte e l’area sotto la rampa di scale ove era sorto un accampamento abusivo, è stata ripulita e messa in sicurezza.

Il ponte ciclopedonale continua ad essere ignorato da chi amministra la nostra città ma è diventato un “bancomat” per squallidi avvoltoi di rame.

Abbiamo, per l’ennesima volta, sollecitato ed allertato il Comune di Milano per l’esecuzione degli interventi ancora da eseguire e per quanto sta accadendo.