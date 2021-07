Milano, Luca Bernardo inizia la campagna elettorale da Baggio

Il candidato Sindaco di Milano per la coalizione di centrodestra inizia la sua campagna elettorale nei quartieri da Baggio, nel Municipio 7 dove oggi, domenica 11 luglio alle 11:00, incontrerà i cittadini all’ingresso del Parco delle Cave in via Forze Armate angolo via Cancano.

“Apprezzo molto la decisione di Bernardo di partire da qui, con una campagna di ascolto dei cittadini nei quartieri di Milano”.

Così in una nota Marco Bestetti, Presidente di Forza Italia del Municipio 7.

“E’ significativo che Bernardo abbia scelto come primo quartiere proprio Baggio – prosegue Bestetti – un quartiere di periferia che vuole riscattarsi e che rivendica più attenzione da Palazzo Marino, mentre negli ultimi 5 anni è stato usato dal Sindaco solo per inutili passerelle da social network.

A Baggio il centrodestra ha fatto moltissimo, nonostante l’ostilità della Giunta Sala, ma abbiamo ancora tanti progetti da realizzare. La presenza di Bernardo è la migliore garanzia che insieme potremo restituire a questo quartiere e a tutte le periferie di Milano la dignità che meritano”.