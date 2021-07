Le attività in programma per Triennale Estate fino all’11 luglio.

18.30 Milano Urban Center 2021 | Milano ScarCity. What the future taste like?

Sesto appuntamento di Milano Urban Center. La ricerca Milano ScarCity si propone di esplorare, in un futuro lontano almeno 30 anni, due scenari di sviluppo opposti e futuri per la città: quello “accelerazionista” – in cui Milano è una megacity globale, ricca, ma comunque non autonoma – e quello “decelerazionista” – con la città che abbraccia una decrescita sostenibile, un rallentamento, forse obbligato e meno abbondante, ma meno dipendente dalle reti globali che la sostenevano. What the future taste like? sarà diviso in due atti: una food experience (limitata ad un numero massimo di 20 persone) che invita i partecipanti ad avvicinarsi al mondo degli insetti commestibili e una performance musicale di Tragedy Thompson, che realizzerà una selezione musicale dedicata al tema. Milano ScarCity è una proposta a cura di Arianna Campanile, Caterina Laurenzi, Francesca Calvelli, Gabriele Leo, Giulia Pozzi, Grazia Mappa, Marco Minicucci e Mirko Andolina.