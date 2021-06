Piano City Milano. Dal 25 al 27 giugno la Decima Edizione con cento concerti dal vivo diffusi in città

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno torna Piano City Milano, decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell’anno.

Piano City Milano festeggerà questa edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 concerti a ingresso libero (previa prenotazione obbligatoria) organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza. Le note dei pianoforti risuoneranno da importanti quartieri di Milano, attraversando la Galleria d’Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d’onore dell’Università degli Studi di Milano, BASE Milano, Padiglione

Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso (ang. Via Padova), Parco Trotter, il Giardino San Faustino all’Ortica, Cascina Campazzo, l’Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza (con la preview del 23 giungo), la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano. Le emozioni di Piano City Milano potranno essere vissute anche a distanza grazie a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a coloro che non potranno partecipare dal vivo di seguire il festival. Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi.

Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2021 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it.

Le prenotazioni saranno aperte sul sito ufficiale dell’evento.

Infoline Piano City Milano: +39 350 9180357

Lunedì – venerdì 10.30 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Sabato 26 e domenica 27 giugno: 10.00 – 19.00