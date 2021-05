Porta Ticinese – Milano o Far West?

Questa notte, in uno dei luoghi milanesi della movida per eccellenza, le Colonne di San Lorenzo, si è arrivati addirittura alla sparatoria. I Carabinieri, chiamati per un tentativo di rapina, hanno dovuto sparare in aria costretti a difendersi dall’attacco di uno dei due cani pitbull aizzato contro di loro.

Il secondo pitbull aveva già aggredito con un morso alla gamba un giovane di 23 anni probabile vittima della tentata rapina. Altri due giovani feriti di striscio dai proiettili sono stati portati al Pronto Soccorso.

Il tutto è accaduto quando c’erano ancora molte persone in strada malgrado il coprifuoco fosse scattato alle 23:00, e senza alcun controllo affinché questo venga rispettato.

Il fatto più grave, la tentata rapina, è solo l’ultimo episodio di cronaca.

Milano deve tornare ad essere una città dove la sicurezza dei cittadini viene messa al primo posto.

In questi giorni il Gruppo di Forza Italia ha discusso in modo molto approfondito l’argomento “Sicurezza” nell’ambito del proprio programma elettorale.

Porteremo alla attenzione degli elettori una serie di interventi rigorosi contro tutte le forme di illegalità presenti a Milano, tollerate da troppo tempo dall’amministrazione del centro sinistra e non più accettabili.

