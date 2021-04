Il Comune affida a MM manutenzione e gestione dei sottopassi

Tempo di campagna elettorale e molte problematiche rimaste cristallizzate per anni, all’improvviso si muovono e trovano il loro incastro. E così una nota di Palazzo Marino comunica che “Il Comune di Milano affida per i prossimi quattro anni la gestione, la manutenzione e la pulizia delle acque nei 29 sottopassi veicolari e ciclo-pedonali nonché delle relative stazioni di pompaggio e vasche di raccolta delle acque presenti in città a MM Servizi Idrici Integrati”. “Si completa così l’affidamento a MM di tutta la rete di drenaggio urbano che comprende anche le acque reflue, la depurazione, il reticolo idrico (rogge e canali), il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nelle strade con anche le caditoie, per avere un maggiore controllo di tutto il sistema, un pronto intervento più tempestivo e una maggiore efficienza e sicurezza per i cittadini.”

E Marco Granelli, assessore ai Lavori pubblici, ha dichiarato ‘Le piogge torrenziali e discontinue sono una realtà evidente e dobbiamo adeguare il sistema di gestione di queste acque in città. Abbiamo approfondito, sperimentato nell’ultimo anno e ora deciso di avere un sistema integrato unico, attivo h24 e internalizzato in una società del Comune di Milano che già gestisce il tema delle acque e il sistema del Seveso. Dalla sperimentazione abbiamo già acquisito positivi cambiamenti, ora la scelta complessiva e strategica che ci permetterà di dare più sicurezza ai cittadini e di affrontare il tema delle piogge torrenziali con maggiore efficacia’.

‘Con questa attività – dichiara Stefano Cetti, Direttore Generale di MM – affidataci dal Comune, il ruolo di MM quale gestore di impianti e infrastrutture collegate all’acqua di Milano si amplia ulteriormente, aggiungendo un nuovo fondamentale tassello. La gestione degli effetti dei cambiamenti climatici richiede la messa in campo di competenze e professionalità che la nostra Azienda ha da tempo affinato, sviluppando l’utilizzo di tecnologie innovative che garantiscono monitoraggio in tempo reale, pronto intervento e manutenzione predittiva degli apparati installati nei sottopassi: tecnologia evoluta ed esperienza pluriennale delle nostre risorse a garanzia del buon funzionamento di queste infrastrutture e della sicurezza dei cittadini’. L’andamento delle piogge degli ultimi anni si è fortemente modificato, le precipitazioni hanno spesso carattere temporalesco, violento, improvviso, con cadute d’acqua molto abbondanti concentrate in brevi periodi, e questo costituisce un grande ‘stress test’ per il sistema delle 140mila caditoie stradali, già gestite da MM, e per le 29 stazioni di sollevamento del sottopasso stradale. Si rende pertanto necessaria una modalità di approccio innovativa per garantire ai cittadini l’accesso in sicurezza a tali strutture.” …”MM garantirà una rete di monitoraggio in tempo reale del reticolo fognario e della falda nonché il Sistema Informativo Geografico che già raccoglie tutte le reti del servizio idrico ed il reticolo idrico minore.”… “È stato implementato un sistema di telecontrollo da remoto con telecamere e sensori, attivo 24 ore su 24, che permette il monitoraggio permanente degli impianti per garantire un’attivazione tempestiva anche delle squadre operative in caso di guasto nonché di supportare la Protezione Civile Comunale in caso di condizioni meteo avverse.”

MM centralizza in modo organico il controllo, il funzionamento e la manutenzione continua di tutti i sistemi che regolamentano l’attività dei sottopassi, le apparecchiature elettromeccaniche, elettriche e idrauliche; la verifica dello stato di pulizia della vasca e di funzionalità delle pompe, della pulizia e dello spurgo per ogni stazione di pompaggio e, infine, della gestione delle allerte meteo 24 ore su 24. Si coordinerà con Polizia Locale e Protezione Civile per gli eventuali interventi di emergenza dovuti a guasti o malfunzionamento delle stazioni di pompaggio”, conclude la nota.