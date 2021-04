DANTE ON THE ROAD 16/17/18 e 23/24/25 aprile

Un furgone rosso girerà per Milano: nelle tappe saranno letti canti della Divina Commedia. Questi gli artisti che hanno aderito: Francesco Migliaccio, Elio De Capitani/Elfo, Renato Sarti/Teatro della Cooperativa, Tindaro Granata, Rita Pelusio, Simone Faloppa, Alessandro Castellucci, Marco Cacciola, Genny D’Aquino/Pacta dei Teatri, Gaetano Callegaro e Andrea Robbiano/MTM, Tommaso Amadio/Teatro Filodrammatici, Anna Bonel/Labarca Teatro, Luciano Mastellari, Domenico Ferrari, Federica Fabiani e per Atir Arianna Scommegna, Matilde Facheris e David Remondini.

Venerdì: in ogni sosta la lettura del Primo Canto dell’Inferno – Sabato: in ogni sosta la lettura del Primo Canto del Purgatorio – Domenica: in ogni sosta la lettura del Primo Canto del Paradiso

Orari: dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì 16 aprile

PERCORSO 1 – INFERNO

Piazza Scala: h14.00 TOMMASO AMADIO/TEATRO FILODRAMMATICI

Piazza Duomo/via Mengoni: h14.45 FRANCESCO MIGLIACCIO

Cordusio/via Dante: h15.30 TINDARO GRANATA

Lanza, Via Rivoli/Piccolo Teatro: h16.30 RENATO SARTI/ TEATRO DELLA COOPERATIVA

Cadorna ang. via Minghetti: h17.30 ALESSANDRO CASTELLUCCI

Sabato 17 aprile

PERCORSO 2 – PURGATORIO

Via Giacosa 46/ingresso Parco Trotter: h14.00 DAVID REMONDINI/ATIR

Via Pecchi ang. Buenos Aires: h15.00 DAVID REMONDINI/ATIR

Porta Venezia/Piazza Oberdan ang. via Tadino: h15.45 DAVID REMONDINI/ATIR

Parco Venezia/via Palestro: h16.30 DAVID REMONDINI/ATIR

Via Ampere ang. Piazza Leonardo- Di fronte a Teatro Leonardo: h17.30 ANDREA ROBBIANO/ MTM TEATRO

Domenica 18 aprile

PERCORSO 3 – PARADISO

Piazza 25 aprile: h14.00 FRANCESCO MIGLIACCIO

P.le Cadorna: h14.45 FRANCESCO MIGLIACCIO

Piazza S. Eustorgio: h15.45 FRANCESCO MIGLIACCIO

Parco Ravizza/ via Vittadini: h16.45 FRANCESCO MIGLIACCIO

Parco Chiesa Rossa, di fronte alla Biblioteca: h17.30 FRANCESCO MIGLIACCIO

Venerdì 23 aprile

PERCORSO 1 – INFERNO

Piazza Scala: h14.00 RITA PELUSIO e SIMONE FALOPPA

Piazza Duomo/via Mengoni: h14.45 ARIANNA SCOMMEGNA/ATIR

Cordusio/via Dante: h15.30 MARCO CACCIOLA

Lanza, Via Rivoli/Piccolo Teatro: h16.30 DA DEFINIRE

Cadorna ang. via Minghetti: h17.30 ARIANNA SCOMMEGNA/ATIR

Sabato 24 aprile

PERCORSO 2 – PURGATORIO

Via Giacosa 46/ingresso Parco Trotter: h14.00 MATILDE FACHERIS/ATIR

Via Pecchi ang. Buenos Aires: h15.00 MATILDE FACHERIS/ATIR

Porta Venezia/Piazza Oberdan ang. via Tadino: h15.45 ELIO DE CAPITANI/ELFO PUCCINI

Parco Venezia/via Palestro: h16.30 DOMENICO FERRARI

Via Ampere ang. Piazza Leonardo- Di fronte a Teatro Leonardo: h17.30 GAETANO CALLEGARO / MTM TEATRO LITTA

Domenica 25 aprile

PERCORSO 3 – PARADISO

Piazza 25 aprile: h14.00 LUCIANO MASTELLARI

P.le Cadorna: h15.00 ARIANNA SCOMMEGNA/ATIR

Piazza S. Eustorgio: h15.45 ANNA BONEL/TEATRO LABARCA

Parco Ravizza/ via Vittadini: h16.45 FEDERICA FABIANI

Parco Chiesa Rossa davanti alla biblioteca: h17.30 GENNY D’AQUINO/PACTA DEI TEATRI

INFO – www.atirteatroringhiera.it – info@atirteatroringhiera.it – 02.87390039