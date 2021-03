I mezzi di soccorso prigionieri del traffico creato da Granelli

Un breve filmato ci fa capire uno dei principali pericoli della folle idea di restringere le carreggiate: quello che i mezzi di soccorso rimangano imbottigliati nel traffico congestionato delle corsie uniche.

Il filmato è stato girato in Alzaia Naviglio Pavese dove sono in corso i lavori per una ciclabile che corre lungo il Naviglio per congiungersi alla “VenTo” nientepopodimeno che la ciclabile Venezia – Torino.

Non facciamo polemiche retrograde su quanti la mattina si svegliano e vanno in bici a Venezia o a Torino! Né chiediamoci se non fosse meglio spendere 2,5 milioni (costo dell’opera) per sistemare le sponde del Naviglio anziché per far la ciclabile.

Qui si vuole richiamare l’attenzione dei Vigili del Fuoco e delle autorità preposte alla sicurezza. Se in città si continuano a restringere carreggiate in ambiti già trafficati la conseguenza è che i mezzi di soccorso non possono più muoversi con la necessaria rapidità: pensiamo alle autobotti che dovessero spegnere un incendio o alle ambulanze con dentro chi lotta per la vita. Con le corsie uniche anche nelle arterie più importanti potrebbero non arrivare in tempo…

A giugno ho scritto ai Vigili del Fuoco per sapere se non ravvisassero pericoli in Corso Buenos Aires. Aspetto ancora…

Un ultima nota: guardando i lavori dall’alto si vede che lo spazio per far coesistere ciclabile, parcheggi e doppia carreggiata ci sarebbe stato. Ma l’obiettivo è sempre restringere carreggiate e tagliare parcheggi.