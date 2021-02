Nuovo parco giochi accessibile in piazza Paci

L’intervento rientra nell’ambito di Giochi al Centro, il progetto in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano

Aperta al pubblico la nuova area giochi accessibile di piazza Paci, nel Municipio 6. L’intervento è stato realizzato nell’ambito di “Gioco al Centro – Parchi gioco per tutti”, il progetto avviato per realizzare aree attrezzate con giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove municipi della città e che ha già visto interventi ai Giardini Montanelli (Municipio 1), al parco di Villa Finzi (Municipio 2), ai Giardini Martinetti (Municipio 7) e ai Giardini Ezio Lucarelli (Municipio 3).

L’area giochi ha una superficie di circa 530 metri quadrati e si sviluppa su un’aiuola principale di 1.300 metri quadrati e su una adiacente più piccola che costituiscono due degli spicchi verdi della piazza organizzata intorno alla grande fontana nota per la presenza del monumento al centauro di Igor Mitoraj. Il nuovo parco giochi è caratterizzato da un muro-gioco circolare ad altezza variabile, non superiore a un metro e cinquanta, che consente un percorso di esperienze ludiche differenti: si può attraversare, scavalcare, percorrere e offre differenti possibilità di gioco per tutti

Il parco giochi si inserisce in un ripensamento complessivo della piazza, con la riqualificazione di alcune siepi che si prestano a diventare occasioni di gioco per il loro disegno a labirinto (il “verde abitabile”), la realizzazione di montagnette verdi e l’inserimento di nuove piante da fiore che arricchiscono l’esperienza sensoriale nelle diverse stagioni.

Il progetto Gioco al Centro- Parchi gioco per Tutti oltre a realizzare gli spazi e le strutture gioco promuove la cultura del rispetto per la disabilità; al progetto sono infatti collegate attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole e un programma di iniziative di animazione nel nuovo spazio gioco volte a rafforzare le reti di solidarietà presenti sul territorio. Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale La Cordata, fino a ottobre 2022, saranno attivati laboratori creativi e sportivi e attività di sensibilizzazione sul tema disabilità e diversità nelle scuole (dai nidi alle secondarie di I grado) e nei luoghi frequentati dai ragazzi del Municipio e il parco verrà animato con un ricco programma di eventi aggregativi, trasversali alle fasce di età, accessibili alle persone con disabilità e con il coinvolgimento attivo degli abitanti.