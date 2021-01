Quartiere Olmi, cittadini assediati: traffico, smog e incidenti mortali

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Direttore, siamo alcuni abitanti del quartiere Olmi-Baggio periferia Ovest Milano.

Il quartiere Olmi è strutturato a forma circolare con anello viabilistico esterno.

Questa forma di viabilità è causa di molti incidenti alcuni anche mortali, oltre che un grave aumento del traffico, con tutti i problemi connessi, per citarne alcuni :

20 ottobre 2016 – scontro frontale con decesso di una ragazza di 26 anni

06 agosto 2018 – incidente dovuto a gare di auto da parte di ragazzi di etnia rom (campo di Muggiano)

17 ottobre 2020 – grave incidente lungo il cavalcavia Luraghi ,che collega Baggio con il q.re Olmi

Sono anni che gli abitanti del quartiere chiedono all’assessore Granelli la messa in sicurezza del tratto viabilistico interessato. Ma nulla è stato fatto. solo promesse e chiacchere.

Il Municipio 7 con Delibera n.12 / 2019 del 29 aprile 2019 aveva richiesto la progettazione della messa in sicurezza dell’anello viabilistico intorno al quartiere, ma tale progettazione non è stata eseguita e, conseguentemente, l’intervento non è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022.

Il Municipio 7 nella Proposta di parere n. 24 / 2019 PTO 2020 – 2022 ha ribadito la necessità di mettere in sicurezza detto anello viabilistico prima che accada l’ennesimo incidente.

A tutt’oggi nulla è ancora stato fatto, le macchine sfrecciano a velocità sostenuta nonostante sia un centro abitato.

L’ assessore Granelli è impegnato giorno e notte sulle piste ciclabili e sui monopattini, il sindaco Sala continua a parlare di “ossessione periferie” salvo poi dedicarsi alla sua cerchia dei bastioni e guai ad uscirne.

Questa mancata attenzione alle problematiche denunciate dai cittadini, ci lascia sbalorditi.

Non si vorrebbe che accada l’ennesimo incidente mortale, affinché questa amministrazione capisca l’importanza della messa in sicurezza della viabilità.

Alcuni abitanti del Quartiere Olmi