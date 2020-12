Confcommercio Milano fa appello per disciplinare shopping senza assembramenti

Alla vigilia del ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, uno fra i momenti più importanti dell’anno per le attività commerciali, Confcommercio Milano lancia l’”Operazione Fiducia”: “un appello (anche multimediale sui social) alla responsabilità nello shopping evitando situazioni di assembramento”. L’obiettivo è incoraggiare comportamenti improntati alla sicurezza, “agli acquisti nei negozi della città aiutando i quartieri a ritrovare ottimismo”. Lo ha annunciato in una nota la stessa Confcommercio, ricordando “come sia vicino, per la Lombardia, il traguardo della ‘zona gialla’ che consentirà anche ai pubblici esercizi una parziale riapertura, e garantendo che “le imprese faranno la loro parte per rispettare le regole e sono ben consapevoli di come non vi possa essere nulla di più dannoso di essere costrette a chiudere per nuovi lockdown”. Quella di un nuovo lockdown “è un’eventualità assolutamente da scongiurare per i tanti esercizi commerciali fortemente danneggiati dall’emergenza sanitaria e che, con grande sacrificio, stanno affrontando queste nuove restrizioni” ha evidenziato la Confcommercio meneghina, ricordando che “le imprese che hanno investito risorse per adottare tutti i criteri di sicurezza e che in questo periodo cruciale dello shopping natalizio devono poter operare con serenità”. “I comportamenti responsabili di tutti – conclude la nota – sono decisivi per combattere la pandemia e sono il primo aiuto per il commercio”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845