Azzurro Donna Lombardia supporta iniziativa su parità virtuosa

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno Regione Lombardia ripropone l’iniziativa “Parità Virtuosa – Iniziative creative e sostenibili di conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19 “.

La Presidenza del Consiglio di pari opportunità di Regione Lombardia è in capo all’amica Letizia Caccavale Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Monza Brianza.

“L’idea di questo riconoscimento nasce dalla lettura dei dati preoccupanti di dimissioni di lavoratrici neomamme, e la motivazione più frequente è la difficoltà di conciliare vita privata con vita lavorativa” ci spiega Letizia e da qui la volontà di fare emergere quelle realtà che sostengono la conciliazione vita-lavoro, argomento che si afferma sempre più prepotentemente con il periodo della pandemia.

Leggiamo tutto questo come grande opportunità per l’analisi e il lavoro su temi cari soprattutto all’universo femminile, e che il più delle volte sono in carico alle donne, come quelli della cura dei genitori anziani e dei figli, con particolare accento sulla genitorialità.

“E’ importante supportare misure come quella dell’assegno unico universale, in un Paese che vede l’Italia come fanalino di coda per la natalità, serve ripensare a un welfare familiare nuovo e più efficiente”

Valeria De Cicco, Coordinatore Regionale Azzurro Donna Lombardia, insieme a tutta Azzurro Donna Lombardia ringrazia Letizia Caccavale per il suo contributo puntuale e fondamentale e rinnova il proprio impegno e sostegno per tutte le iniziative che vengono messe in campo con questo obiettivo.