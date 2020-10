Mercatini dell’usato di viale Puglie – ROSA POZZANI: ” Mercatini chiusi equivale a meno abusivi e meno degrado in zona”.

Abbiamo chiesto a Rosa Pozzani la situazione oggi. Risponde Pozzani (FI)

“Anche questa mattina, come promesso nelle settimane scorse, ero sul posto a verificare la situazione dopo il provvedimento del sindaco che ordinava la sospensione delle attività di entrambi i mercati dell’Usato di viale Puglie. Ringrazio l assessore Scavuzzo e il Questore Bracco che stamane finalmente, sebbene molto in ritardo rispetto alle richieste, hanno inviato un contingente di agenti di Polizia Locale e Polizia di Stato sufficiente a scoraggiare i venditori abusivi, in numero decisamente molto inferiore rispetto al solito, arrivati come ogni domenica in zona pronti a esporre su pubblica via la loro merce di dubbia provenienza attratti dalla folla che ogni Domenica si riversa in zona per la presenza dei noti mercatini dell Usato. Questo evidenzia che la presenza dei mercatini fa da catalizzatore purtroppo ad un sottobosco di illegalità tutto intorno alle due aree mercatali. A questo si aggiunge il degrado causato da rifiuti, deiezioni umane e bivacchi. Dò voce ai residenti, esasperati, che da anni chiedono la chiusura di questi Mercatini noti come ” suk del degrado”. Stamane un comunicato del gestore di uno dei due mercati accusava il Comune di ignavia nella repressione sin dal suo nascere, della microcriminalità che accompagna lo svolgersi dei mercatini. Mi vien da dire “il bue che dà del cornuto all’asilo”. A farne le spese sono sempre i cittadini.”

Rosa Pozzani Vicepresidente Consiglio di Municipio 4 e Presidente Commissione “Alessandrini e Centro di accoglien za temporaneo”