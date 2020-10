Davvero è questa la concezione di verde di Sala?

Ovviamente, nessuno pensa che il Sindaco controlli personalmente ogni pianta che viene tagliata a Milano. Sarebbe follia. Ma vista la passione di Sala per gli alberi, ci si domanda davvero dove sia il suo pollice verde quando succedono cose come quella descritta dal Consigliere di Municipio 7 Franco Vassallo, che ha visto tagliare un albero perché aveva una radice troppo spessa…

“Sergio Endrigo cantava “Per fare un albero ci vuole un seme”, per tagliarlo, invece, ci vuole il menefreghismo della Giunta che governa la città.

È il caso della famosa pianta di via Pompeo Marchesi a ridosso della pista ciclo pedonale, dove alcune radici hanno sollevato l’asfalto e altre sono in procinto di farlo.

Anni fa, quando la manutenzione del verde era per concessione in carico ai frontisti, successe una cosa simile, l’asfalto rosso della pista ciclo pedonale si stava sollevando a causa di una radice, generando pericolo per i passanti.

Prontamente, gli amministratori degli stabili in convenzioni predisposero l’intervento per il taglio della piccola radice e il ripristino dell’asfalto, salvando l’albero.

Ora siamo nella stessa situazione, solo che l’area è passata in carico al Comune.

Inutili sono state le segnalazioni, la piccola radice oramai era diventata un tronco.

Quando finalmente si sono decisi a intervenire, quello che doveva essere un piccolo e modesto taglio dai costi contenuti è diventato un drastico intervento risolutivo, ovvero l’abbattimento della pianta.

Avete capito bene, il sindaco e l’assessore che si professano GREEN, forse per colpa di qualcuno che sapeva, ma non è intervenuto, hanno atteso così tanto da eliminare il problema tagliando la pianta.

Quanto accaduto lascia l’amaro in bocca e fa riflette su come viene amministrata la città dall’eterno indeciso Beppone.



Come accaduto per la pianta, accade anche sulla manutenzione delle case MM, diventa di facile intuizione il dover attendere che un caseggiato vada in rovina, piuttosto che fare piccola e continua manutenzione salvaguardando gli inquilini e il patrimonio abitativo.”