Matteo Ruggiero: un Baranzatese per la nuova svolta del cambiamento

Mi chiamo Matteo Ruggiero , ho 46 anni , vivo a Baranzate da quando sono nato. Lavoro per una multinazionale americana per il settore automotive refinish, in qualità di tecnico controllo qualità e analisi di prodotti finiti e materie prime. Sono donatore di sangue e faccio parte del direttivo dell’associazione dell’Avis di Bollate-Novate-Baranzate. Sono anche volontario della Parrocchia di Nostra Signora della Misericordia . Sono in politica da 25 anni , militante in Forza Italia . Insieme con il candidato Sindaco Giannicola Angelini abbiamo lavorato insieme per la fondazione dell’ autonomia di Baranzate dal Comune di Baranzate. Conoscendo Angelini mi sono sentito di supportarlo nel suo programma elettorale per una maggiore integrazione sociale per i soggetti svantaggiati e le loro famiglie . Questo é uno dei punti del nostro programma su cui lavorerò se sarò eletto. Inoltre essendo un corridore e amante del fitness voglio migliorare per la mia comunità le offerte culturali e le attività sportive creando nuovi spazi con convenzione pubblica che sono richiesti dalla parte giovanile . Come ultimo punto su cui vorrò lavorare sarà la difesa dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.

