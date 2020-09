Milano, controlli movida in Darsena, 2 arresti (droga) e multe per chi non ha mascherina

Anche nella serata di Sabato 12 settembre sono continuati i controlli sulle zone della Movida da parte della Polizia di Stato. In particolare, secondo quanto riporta una nota, l’Ufficio Prevenzione Generale, con le sue varie articolazioni (Volanti, Polmetro, Unità Cinofile, Unità motomontate), affiancate dal Reparto Mobile e da operatori della Polizia Scientifica, hanno concentrato l’attenzione sulla zona Darsena/Navigli. Per un controllo più efficace in un’ottica di prevenzione di quegli episodi di disturbo e violenza verificatisi nel passato, il servizio è iniziato sin dalle 19.00 dalla Stazione MM di Porta Genova, fermata strategica sulla linea Verde, con capolinea a Gessate, che collega il capoluogo con i Comuni della provincia ed è utilizzata da molti giovani per raggiungere le zone del divertimento milanese, sulla quale spesso, anche in fase di ritorno, sono stati registrati atti di vandalismo e danneggiamenti.

