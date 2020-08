Nel disastro creato dal nubifragio, nessuna parola di sostegno da Sala

Nell’apocalisse di una Milano sconvolta dal maltempo con violenti nubifragi e grandinate, sono alcune decine gli interventi nel Milanese per tetti scoperchiati, allagamenti di cantine e sottopassi, cornicioni pericolanti, e soprattutto cadute di alberi, anche se non si registra nessun ferito. In città il forte vento ha scoperchiato il tetto di una Rsa: tutti gli ospiti sono stati trasferiti.

La situazione non migliorerà nelle prossime ore e la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per il settore settentrionale della Lombardia. Situazioni che si ripetono con la drammaticità e la precarietà del momento. La città evidenzia la trascuratezza del Comune, l’incuria per le strade e non è soltanto a causa del tempo. Ma il Facebook di Beppe Sala tace. Il suo protagonismo non si piega a trasmettere partecipazione umana con chi è stato colpito dal disastro.