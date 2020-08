San Raffaele, irritato da norme anti Covid aggredisce infermieri: arrestato

Mentre aspettava di andare a visitare un parente al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, si è innervosito per l’attesa dovuta alle regole anti covid e ha aggredito tre infermieri: protagonista dell’episodio un italiano di 32 anni che è stato arrestato. L’uomo ha dato in escandescenze e ha colpito prima tre infermieri che cercavano di ricondurlo alla calma e poi anche i poliziotti, intervenuti sul posto. Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre denunciato per oltraggio e minacce. I tre infermieri sono rimasti feriti nell’aggressione, anche se non in maniera grave. (Sky tg24)

