Degrado ponte P.zza Sire Raul – via Palmanova – Quando l”accoglienza” lascia l’amaro in bocca.

Anche in questo afoso mese d’agosto Milano, pur orfana di turisti, non manca di popolarsi la notte di personaggi più o meno equivoci o più o meno allo sbando che, allo spuntare del giorno, lasciano le tracce del loro passaggio e dei loro bivacchi. I sottopassi, uno alla volta, diventano quasi impraticabili e, chi è costretto ad attraversarli la mattina dopo, deve farlo in apnea.

Un esempio è portato dal consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati che chiede conto in una lettera al Sindaco e agli Assessori del degrado regnante ormai sotto il ponte di P.zza Sire Raul

“Egr. Sindaco, Egr. Assessori,

Come da foto allegata segnalo che in località di cui in oggetto costantemente vengono abbandonati rifiuti, espletati bisogni fisiologici e ci sarebbe bivacco per tutta la notte.

La mattina oltre alla sporcizia, chi si trovasse a passare da quel punto sarebbe costretto a sorbirsi odori veramente intollerabili.

Chiedo si intervenga mediante controlli, pulizia straordinaria e si relazioni in merito.

Non è pensabile far diventare questo punto uno dei dormitori della nostra città.”

Già, l’ennesimo…che sia la sbandierata accoglienza milanese?

.

.