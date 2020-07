Quante multe ai monopattini? Silenzio colpevole di Granelli

Nell’ultima commissione dedicata allo sharing, per ben 2 volte ho chiesto all’Assessore Granelli quante sanzioni sono state comminate a coloro che usano i monopattini in modo improprio. Silenzio assoluto. Probabilmente l’ordine di controllare i monopattini non è mai stato impartito alla Polizia Locale, e ora, dopo le critiche sui giornali, verrà fatta qualche azione dimostrativa nei prossimi giorni, ma nulla più.

Ogni giorno si verificano incidenti, ieri 2. Ma soprattutto colpisce l’abitudine a trasgredire tutte le regole. Ho visto coi miei occhi una gara di monopattini ai giardini Montanelli, mentre l’uso in 2 e la circolazione sui marciapiedi sono oramai la norma. Per quanto riguarda i parcheggi è il Farwest.

L’ inerzia del Comune nel tutelare pedoni e nel far rispettare il Codice della Strada merita un intervento della magistratura.

Granelli si è ancora una volta superato: ha detto che ci sono più incidenti con le auto (ne circolano 100 volte tanto rispetto ai monopattini). La verità è che quando sono stati introdotti i nuovi mezzi il Comune doveva programmare subito i controlli e obbligare i gestori a garantire ordine nel parcheggio dei monopattini. Ora i buoi sono scappati.

La morale di questa storia purtroppo è la solita. Questa Giunta sa cavalcare le mode ma non sa governare la mobilità.