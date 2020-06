Ancora le femministe, ancora Montanelli nel mirino: bambola choc tra le braccia

E’ stata ancora una volta presa di mira la statua di Indro Montanelli ai giardini di via Palestro a Milano. “L’artivista Cristina Donati Meyer – ha scritto in una nota – ha completato il monumento, integrandolo con la bambina dodicenne, schiava sessuale, che il giornalista comprò in Eritrea, durante l’occupazione italiana”. Elusa la sorveglianza della polizia e scavalcando la fila di reti e transenne, l’artista-attivista, ha posato in braccio alla statua del giornalista il fantoccio di una bambina eritrea e affisso un cartello esplicativo: “Il monumento a Montanelli, così, è completo – è scritto su un foglio attaccato alla base -. Non occorreva colorare la statua, era sufficiente aggiungere sulle ginocchia la bambina eritrea di 12 anni della quale abusò da soldato colonialista”. Gli agenti sono intervenuti, fermando l’artista, che è stata identificata, e interrompendo “la performance non violenta di disobbedienza civile”. Qualche settimana fa la statua era stata imbrattata da un collettivo studentesco. (ansa)

La cronaca di Enrico Pluda

L’assemblea ai giardini Montanelli del collettivo femminista “Non una di meno”, che già in passato ha imbrattato la statua del giornalista toscano, ha indotto la prefettura a isolare e presidiare la zona. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale sono massicciamente impegnati.

Presidio delle forze dell’ordine alla statua di Montanelli

MONTANELLI PROTETTO. Ingressi chiusi, zona transennata per impedire l’accesso alla zona della statua in occasione del PRIDE

Il grossolano riferimento alla Storia, denuncia semplicemente non conoscenza della valenza di un fatto circoscritto della storia che non intacca la grandezza del giornalista scrittore. La lotta poi alle statue “storiche” è solo ridicola.

Dimenticare il contesto storico, un’idiozia

