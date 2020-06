Insediamento rom abusivo – Centro Sportivo Saini – Via Corelli 136

Il consigliere di Municipio 3 Alessandro Cagnolati (FI) torna a segnalare a Palazzo Marino e al Comandante della Polizia Locale, lo stato di estremo degrado che ha ancora una volta dovuto constatare durante un sopralluogo presso il Centro Sportivo Saini

“Segnalo nuovamente la presenza di rom/zingari e discariche abusive in località di cui in oggetto.

Mi sembra assurdo che nonostante le segnalazioni nulla sia cambiato e mi sembra altrettanto assurdo che si usino droni, elicotteri, militari e mezzi per sorvegliare normali cittadini al parco o per strada magari durante un weekend e non si usino la metà o 1/10 degli stessi mezzi per lo sgombero e la pulizia di un’area ormai da tempo occupata abusivamente ed utilizzata come discarica.

Ecco le foto che ho potuto scattare personalmente oggi durante il corso di un sopralluogo, la situazione è veramente inammissibile, sporcizia, sversamenti di liquami maleodoranti all’interno dell’area, camion utilizzati come dormitori, sacchi di spazzatura abbandonati per tutta l’area….

Chiedo che si intervenga al più presto e di essere prontamente relazionato su tutte le iniziative che vorrete intraprendere al fine di ripristinare ordine e legalità all’interno dell’area segnalata

La situazione urge un rapido e deciso intervento

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano