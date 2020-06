Non sanno come realizzare le ciclabili in prossimità delle fermate ATM. Allora le sopprimono!

I ‘Leonardo da Vinci’ di Palazzo Marino che hanno pensato la ciclabile di Buenos Aires si erano dimenticati pure delle fermate Atm.

Pur di accontentare la lobby green, in tutta fretta l’assessore Granelli ha realizzato una ciclabile senza progetto, senza ordinanza, senza parere dei Vigili Urbani e senza preventivo di spesa.

Per questa sgangherata opera Granelli ha pure sacrificato gli utenti del trasporto pubblico e ha messo in pericolo gli autisti Atm.

Senza comunicazioni sono state soppresse due fermate frequentatissime del servizio sostitutivo MM (Pta Venezia e Lima) perché chi ha dipinto le ciclabili non sapeva ci fossero due fermate MM. Oppure non sapeva come disegnare la ciclabile in prossimità delle fermate. Cosi gli autisti si sono trovati passeggeri inferociti che non potevano scendere dal mezzo o salire a bordo.

Il tutto a riprova della improvvisazione con cui hanno fatto la pista.