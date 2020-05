Corvetto: con rider volontari “pranzo sospeso” per chi si trova in povertà anche a causa del virus

Al Corvetto i due giovani chef Erik e Fabio, nati e cresciuti nella zona, si sono messi al servizio della loro comunità con la «Cucina di Quartiere» di piazzale Ferrara nata nell’ambito del progetto «Made in Corvetto» . Per ogni menù da 10 euro, un euro viene trattenuto per il progetto «Pranzo per tutti» che si prefigge di cucinare 30 pasti gratuiti al giorno e portarli a casa di persone in difficoltà. A questo pensano i rider volontari dell’Associazione Sentieri Educativi e Sociali. Volendo si può donare l’intero pasto (10 euro) con la formula del «pranzo sospeso» (info: www.lastrada.it).

Questo progetto solidale cerca di venire incontro alla gravissima crisi sociale innescata dalla pandemia, che ha aggiunto nuove povertà alle povertà già presenti nel quartiere.

Vi sono famiglie monoreddito travolte dalla disoccupazione, o con lavori ormai solo saltuari e con figli che, quando erano aperte le mense scolastiche, avevano la possibilità di consumare lì l’unico pasto completo della giornata. E’ a queste famiglie, che ora si trovano in una situazione così drammatica da non arrivare a fine mese, che punta il progetto «Pranzo per tutti» che riprende e rilancia la formula nata a Napoli del «caffè sospeso»

La storia è quella che riporta Avvenire “È il 14 febbraio quando al mercato di piazzale Ferrara si inaugura la «Cucina di Quartiere», gestita da due giovani chef, Erik e Fabio, nati e cresciuti al Corvetto. L’iniziativa prende vita nell’ambito del progetto «Made in Corvetto» che comprende anche una ciclofficina e altre proposte di natura sociale e culturale. Un «punto di comunità» promosso dalla Cooperativa La Strada con Terzo Paesaggio e Milano Bicycle Coalition, inserito a sua volta in un programma triennale di Fondazione Cariplo, «Lacittàintorno», dedicato alla rigenerazione urbana. In sella per ripartire. L’avvio della «Cucina di Quartiere» è promettente. Ma la pandemia costringe a fermare tutto. Finché, a maggio, si riesce a ripartire: ma solo con servizio di asporto o con consegna a domicilio in bicicletta al Corvetto e in zone limitrofe. Fino a fine mese sono previsti cinque «menù del giorno» per pranzo, da lunedì a venerdì, al prezzo fisso di 10 euro. Altre opzioni sono offerte al sabato (per ordini e prenotazioni: 342.1897969 o madeincucina@lastrada.it entro le 12 del giorno stesso o per concordare consegne successive). Risposta solidale all’emergenza