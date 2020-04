Sicurezza e pericolo Igienico Sanitario – Problemi alle Mense in Piazza Risorgimento e Via Ponzio

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati, scrive a Palazzo Marino e alla Polizia Locale per evidenziare una problematica che preoccupa i residenti della sua zona:

“Segnalo che numerosi residenti mi hanno portato all’attenzione una situazione che è sicuramente sfuggita di mano.

In questo momento in Piazza Risorgimento coloro che erano soliti mangiare all’interno della mensa dell’opera San francesco consumano i loro pasti all’esterno.

Frequenti purtroppo sono i litigi fra loro, spesso ubriachi lordano tutta la piazza gettando il cibo che non piace per terra e non nei cestini a disposizione.

Mi viene riferito che una settimana fa un ragazzo che urlava e parlava arabo completamente fuori di testa ha rovinato a pugni e calci le auto da Corso Concordia fino a Piazzale Dateo.

Situazione analoga si verifica in Via Ponzio, presso l’Istituto / Mensa a gestione Suore Francescane (allego relative fotografie) spazio in cui l’area circostante l’edificio e le relative aiuole vengono utilizzate a questo scopo con la formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto.

Oltre al fatto che a causa dell’utilizzo improprio delle recinzioni di legno, utilizzate da queste persone per sedersi, molte sono state rotte, si riscontra inoltre l’aumento, come riferito dai residenti, della presenza di topi , a causa della brutta abitudine di gettare rifiuti di cibo all’interno delle aiuole o sul marciapiede

Chiedo quindi che si intervenga mediante presidi in modo tale da controllare l’area in collaborazione e coordinandosi con le altre forze di Pubblica Sicurezza – Questura – Carabinieri – Polizia di Stato – in particolare durante l’erogazione dei pasti nonché di esserne relazionato

Capisco il periodo emergenziale ma bisognerebbe che l’amministrazione vigili maggiormente su queste aree, questa situazione rischia di causare un problema di tipo igienico sanitario, ripeto, le foto sono eloquenti…

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano”