ATIR ON AIR ATIR Teatro Ringhiera su YouTube – il teatro in streaming sino al 3 maggio

Prosegue la programmazione in streaming sul canale YouTube di Atir Teatro Ringhiera con i video di spettacoli di produzione Atir, tra cui due “chicche” storiche recuperate “Romeo e Giulietta” e “Troiane”.

Venerdì 17 aprile – dalle 19.00 alle 24.00 –

“Nozze di sangue” di Federico Garcia Lorca / traduzione di Marcello Fois / drammaturgia Marcello Fois e Serena Sinigaglia / regia Serena Sinigaglia / con Lia Careddu, Maria Grazia Bodio, Marco Brinzi, Mattia Fabris, Sax Nicosia, Isabella Orchis, Cesare Saliu, Sandra Zoccolan

Sabato 18 aprile – dalle 19.00 alle 24.00 –

“Ribellioni possibili” di Luis Garcìa-Araus e Javier Garcìa Yague / regia di Serena Sinigaglia / con Mattia Fabris, Stefano Orlandi, Maria Pilar Peréz Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Sandra Zoccolan

Domenica 19 aprile – dalle 10 alle 24

Disponibili tutti gli spettacoli integrali trasmessi finora

Venerdì 24 aprile – dalle 19 alle 24 – il vincitore del sondaggio (fatto il giorno prima) tra “(S)legati” – di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris

“Un alt(r)o Everest” di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris

Sabato 25 aprile – dalle 19 alle 24 –

“Romeo e Giulietta” – di William Shakespeare / traduzione di Salvatore Quasimodo / regia di Serena Sinigaglia / con Fausto Russo Alesi, Maria Pilar Perez Aspa, Mattia Fabris, Nadia Fulco, Tatiana Lepore, Francesco Micheli, Stefano Orlandi, Massimo Sabet, Arianna Scommegna

Domenica 26 aprile – dalle 10 alle 24 – Disponibili tutti gli spettacoli integrali trasmessi finora

Venerdì 1 maggio – dalle 19 alle 24 – Il secondo classificato del sondaggio del venerdì precedente

Sabato 2 maggio – dalle 19 alle 24 –

“Troiane” – progetto e regia Serena Sinigaglia / traduzione Troiane Laura Curino / traduzione Iliade Maria Grazia Ciani / con Maria Pilar Perez Aspa, Fabio Chiesa, Mattia Fabris, Arianna Scommegna, Sandra Zoccolan, Matilde Facheris, Irene Serini, Alessandro Federico, Stefania Goulioti, Matteo Lanfranchi, Giada Lo Russo, Vincenza Pastore, Lorenzo Piccolo, Andrea Pinna, Alessandro Sampaoli, Chiara Stoppa

Domenica 3 maggio – dalle 10 alle 24 – Disponibili tutti gli spettacoli integrali trasmessi finora

LA TELA DI PENELOPE

ODISSEA è il nome della Stagione 19/20 di Atir e ODISSEA – storia di un ritorno è il nome del grande evento per la città di Milano al quale Atir stava lavorando prima di questa emergenza. Come Penelope, anche noi siamo costretti nelle nostre case e resistiamo alle lusinghe di pretendenti molesti e come lei aspettiamo di tornare alle nostre relazioni. Chiediamo al pubblico di realizzare delle semplici tele, che potremo unire in un’opera collettiva, magari per un evento in Piazza Fabio Chiesa.

E nel frattempo, man mano che arriveranno le foto delle tele, faremo un collage per realizzare una grande tela digitale! Sul canale YouTube di Atir è presente un video-tutorial con le indicazioni.

https://youtu.be/u-Tqn4r9TQ0

Tutti i martedì e giovedì dalle ore 11 ATIR ON AIR Books – un’attrice o un attore Atir regalerà un consiglio di lettura con l’estratto di un libro o un breve racconto, scelti tra le pagine degli autori da loro più amati (disponibili in file audio).

Tutti i giorni alle ore 16 prosegue ATIR ON AIR KIDS! Una breve storia per bambini da 4 a 10 anni, letta da Chiara Stoppa, in compagnia del suo cane Charlie. I racconti rimangono tutti visibili sul Canale YouTube di Atir Teatro Ringhiera.

Per visionare i video degli spettacoli basta iscriversi al canale YOUTUBE di ATIR Teatro Ringhiera, e accedervi nelle ore indicate, oppure attendere la pubblicazione del link sulla pagina Facebook di ATIR.

Link canale https://www.youtube.com/channel/UCTLAMVWeqMM1isNxDHjNW4w

Nome pagina facebook ATIR Teatro Ringhiera

info@atirteatroringhiera.it