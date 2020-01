Sicurezza. “Truffe? No, grazie” dal 28 gennaio nei municipi corsi su prevenzione e contrasto

Riconoscere i truffatori, i casi più ricorrenti e le precauzioni da adottare: partono il 28 gennaio in tutti i municipi gli incontri per aiutare le persone più anziane, ma non solo, a prevenire e contrastare le truffe ai loro danni. Gli incontri, che proseguono a febbraio, sono condotti dagli agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nell’ambito del progetto “Contrasto alle truffe agli anziani” coordinato dalla Prefettura e dal Comune di Milano.

Tutti gli appuntamenti in allegato.