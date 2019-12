Concerto d’Inverno Mercoledì 18 dicembre – Auditorium Testori – Palazzo Lombardia

Anche quest’anno UniCredit e Regione Lombardia presentano Concerto d’Inverno, l’appuntamento musicale gratuito aperto alla Città, con gli Strumentisti della Filarmonica della Scala, che si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 19.15 presso l’Auditorium Testori del Palazzo della Regione Lombardia a Milano.

Per l’occasione, i solisti Valentino Zucchiatti al fagotto, Francesco Tamiati alla tromba e Andrea Manco al flauto eseguiranno brani celebri del repertorio per i fiati: dal Concerto in sol magg. per fagotto RV493 di Vivaldi al Concerto per tromba in re magg. di Tartini e ancora al Concerto per flauto “Il cardellino” di Vivaldi. In programma anche la Holberg Suite di Grieg e in apertura il Divertimento in fa magg. di Mozart per orchestra. Il concerto è aperto al pubblico, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Non è prevista alcuna prenotazione. A chiusura del concerto sarà offerto a tutti i partecipanti un brindisi benaugurale e, per chi vorrà, sarà anche possibile accedere al 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia per ammirare il panorama illuminato sulla città di Milano. UniCredit, Main Partner della Filarmonica della Scala, con la collaborazione della Regione, sostiene questa iniziativa musicale confermando così il suo costante supporto a progetti culturali dedicati alla città e a un pubblico sempre più ampio.

Programma

Mozart

Divertimento in fa magg.

Vivaldi

Concerto in sol magg. RV493

Tartini

Concerto per tromba in re magg.

Vivaldi

Concerto per flauto “Il cardellino”

Grieg Holberg Suite

Strumentisti della Filarmonica della Scala

Valentino Zucchiatti, fagotto

Francesco Tamiati, tromba

Andrea Manco, flauto