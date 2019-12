Organizzi un Escape Game? Milano è il luogo perfetto

Desideri organizzare una serata alternativa all’insegna del divertimento? Perché non provare un Escape Game Milano? La città meneghina offre diversi per vivere un’emozione unica con gli amici, colleghi o la tua famiglia, rendendoti protagonista di un’esperienza fuori dal comune. Gli ingredienti principali che rendono Escape Room Milano il luogo adatto dove provare a risolvere l’enigma della Secret Room sono i format originali che offrono diverse atmosfere grazie alla disponibilità di molteplici sale

Caratteristiche di un Escape Game Milano

Se non hai mai partecipato ad un Escape Game e non sai di cosa si tratta, ecco qualche piccola indicazione per innamorarti di questa esperienza unica ed emozionante. Un Escape Game Milano ha una durata di 60 minuti, necessari per risolvere l’enigma ed evadere dalla stanza. Ogni stanza a tema infatti è bloccata e presenta una storia misteriosa di cui bisogna scoprire la chiave risolutiva per uscirne. Con i membri della propria squadra, amici, parenti o colleghi sarà possibile svelare il mistero mettendo in gioco le proprie capacità logiche, spirito di collaborazione e intuizione.

L’esperienza di Escape Game pertanto è in grado di regalare ai propri partecipanti non solo il piacere della riuscita, ma moltissime emozioni:

Vivere l’esperienza in prima persona : la forza innovativa di Escape Room risiede proprio nella capacità di mettere alla prova le proprie risorse. Creatività, intuizione e spirito di osservazione sono le capacità che vengono messe in rilievo da questo game alla portata di tutti.

: la forza innovativa di Escape Room risiede proprio nella capacità di mettere alla prova le proprie risorse. Creatività, intuizione e spirito di osservazione sono le capacità che vengono messe in rilievo da questo game alla portata di tutti. Team building : per allenare la cooperazione, collaborazione e organizzazione del tuo team aziendale, gli escape game sono la scelta azzeccata. Tutti gli elementi per la costruzione di un ottimo team efficace e funzionale vengono arricchiti da un pizzico di divertimento ed adrenalina.

: per allenare la cooperazione, collaborazione e organizzazione del tuo team aziendale, gli escape game sono la scelta azzeccata. Tutti gli elementi per la costruzione di un ottimo team efficace e funzionale vengono arricchiti da un pizzico di divertimento ed adrenalina. Regalare un’esperienza unica: se non hai idee per il regalo di compleanno di un tuo amico, collega o familiare, perché non pensare ad una gift card Escape Game per passare del tempo con il festeggiato in maniera originale.

Escape Room Milano: le Secret Room a tema

Provare una sola esperienza di Escape Room non basta: per questo Evasion Milano ha ideato quattro diverse sale a tema. Le diverse storie renderanno la tua fuga ancora più emozionante, trovandoti ogni volta

Deep Blue : si basa su una storia di spionaggio in cui alcune spie sovietiche si sono infiltrate a bordo della nave Wilhelm Gustloff, nel bel mezzo del mar Baltico, che celava una base militare. Ma qualcosa va storto e l’operazione in frantumi, tanto che le spie vengono catturate dall’equipaggio tedesco e rinchiuse in una cabina della nave… il vostro compito è scappare in un’ora di tempo!

: si basa su una storia di spionaggio in cui alcune spie sovietiche si sono infiltrate a bordo della nave Wilhelm Gustloff, nel bel mezzo del mar Baltico, che celava una base militare. Ma qualcosa va storto e l’operazione in frantumi, tanto che le spie vengono catturate dall’equipaggio tedesco e rinchiuse in una cabina della nave… il vostro compito è scappare in un’ora di tempo! Hell in Cell : Base Navale di Guantanamo, campo di detenzione – Cuba, il pluriomicida Thomas Lee Clark è in fuga, la missione è catturare il criminale più famoso al mondo, senza rischiare la pelle!

: Base Navale di Guantanamo, campo di detenzione – Cuba, il pluriomicida Thomas Lee Clark è in fuga, la missione è catturare il criminale più famoso al mondo, senza rischiare la pelle! Inside : Nel cuore di Milano una casa abbandonata viene riscoperta dopo molto tempo. Il mistero che avvolge quell’abitazione tenebrosa è accentuato finestre murate, porte sbarrate, simboli esoterici impressi sui muri. Chi si è avvicinato nel tentativo di scoprire cosa succedesse in quella casa non ne è uscito, sarai in grado di svelare l’arcano?

: Nel cuore di Milano una casa abbandonata viene riscoperta dopo molto tempo. Il mistero che avvolge quell’abitazione tenebrosa è accentuato finestre murate, porte sbarrate, simboli esoterici impressi sui muri. Chi si è avvicinato nel tentativo di scoprire cosa succedesse in quella casa non ne è uscito, sarai in grado di svelare l’arcano? Wizard Academy: nel Castello più famoso della Scuola di Magia e Stregoneria del mondo, il Signore Oscuro è in agguato. Si dice che sia resuscitato per sconfiggere le forze del Bene. Per impedire il suo arrivo è necessario riaprire il varco dei segreti, sei pronto a sconfiggere tu-sai-chi?

Se si è alla ricerca di un Escape Game, Milano è la sede di Evasion Escape Room: grazie ad un attento e approfondito studio della cultura di escape room, il team ha realizzato una serie di stanze capaci di divertire in piena sicurezza.