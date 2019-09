Da “Agiamo, amici dei Giardini Montanelli” una protesta : “E’ inconcepibile !!”

Da parte degli amici di “Agiamo” che da tempo si impegnano per il decoro e la valorizzazione dei Giardini Montanelli arriva una rimostranza :

“Possibile che si trovino sponsor, soldi, tempo, energie, interesse, sostegni, pubblicità, e chi più ne ha più ne metta, per delle costosissime porcherie come ‘sto cavallo butterato o per il fiorellone dell’immagine successiva, ma non per RIDARE DIGNITÀ ALLA STORICA STATUA DI ITALIA TURRITA, che dovrebbe rappresentarci tutti? Incredibile!!! Noi siamo AGIAMO! AGIAMO non è un comitato popolare, non è una associazione ambientalista, non è una ONLUS e non prende soldi pubblici. È una associazione e basta! Seguiteci su @agiamonews”