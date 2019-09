Salomon Running Milano 2019 – 15 Settembre

Già dalla prima edizione disputata nel 2011, la Salomon Running Milano rispecchiava la volontà di portare gli atleti milanesi a correre su un terreno diverso da quello piatto e asfaltato a cui erano abituati. Classificata come gara Urban Trail, la Salomon può infatti sfruttare ogni tipologia di terreno e raggiungere i punti più suggestivi di Milano attraverso un percorso non convenzionale che tocca luoghi unici e solitamente inaccessibili.

L’edizione di quest’anno si tiene il 15 Settembre e prevede la partecipazione di circa 4˙300 iscritti, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Con il passare delle edizioni la Salomon Running Milano è infatti diventata un evento di carattere internazionale sia in termini di importanza che di bellezza, arrivando ad essere il Campionato Italiano Trail Corto FIDAL.

La Salomon Running Milano mette a disposizione degli atleti 3 diversi percorsi:

il Trofeo CityLife Shopping District SMART Cup da 9,9 km ,

da , il Trofeo Allianz FAST Cup sulla distanza di 15 km ,

sulla distanza di , il Trofeo Allianz TOP Cup da 25 km, gara competitiva a livello nazionale.

Viene inoltre introdotta la possibilità di affrontare il percorso da 25 km in staffetta (Relay) per un massimo di 300 squadre composte da tre persone. La Salomon Relay viene promossa insieme a LILT Milano per sostenere il progetto Case del Cuore , che consiste nella gestione di appartamenti riservati alla permanenza di giovani pazienti oncologici e delle loro famiglie durante le cure. Partecipare alla Salomon Relay rappresenta quindi una bella opportunità per unire in un’unica iniziativa sport e solidarietà.

Clicca qui per maggiori informazioni sull’evento .

DOVE E QUANDO

Domenica 15 Settembre 2019.

Partenza e arrivo al Parco di CityLife, raggiungibile dalla fermata TRE TORRI M5 e nelle vicinanze di AMENDOLA M1.

ORARI DI PARTENZA

Ore 9:00 – Trofeo Allianz TOP Cup (25 km – COMPETITIVA),

Ore 9:15 – Trofeo LILT Relay (25 km in staffetta),

Ore 10:00 – Trofeo Allianz FAST Cup (15 km),

Ore 10:15 – Trofeo CityLife SMART Cup (9,9 km).

La conclusione dell’evento è prevista alle ore 13 circa.