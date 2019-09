Italo-Treni assume diplomati e laureati

Le figure ricercate sono: Hostess, Steward, Operatori, Referenti…



Come già annunciato negli scorsi mesi, a settembre Italo-Treni effettuerà nuove assunzioni di giovani diplomati e laureati, ambiziosi, amanti delle grandi sfide, dotati di talento e in grado di poter fare la differenza. La ricerca di nuovo personale riguarda soprattutto Hostess e Steward, che rappresentano le figure chiave per l’accoglienza e il comfort dei viaggiatori e la cura del servizio a bordo treno e Operatori di Impianti, che svolgeranno attività di movimentazione e stazionamento dei treni oltre ad eseguire controlli tecnici.