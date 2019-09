Open night, a tu per tu con la ricerca. Venerdì 27 settembre per la Notte europea dei ricercatori

Apertura gratuita del Museo dalle 18.30 alle 23.30 con incontri su temi di attualità scientifica, laboratori, performance

In occasione della Notte europea dei ricercatori, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia propone una nuova edizione di Open Night | A tu per tu con la ricerca, una serata gratuita con i protagonisti della ricerca. Venerdì 27 settembre tutto il Museo sarà aperto dalle 18.30 alle 23.30 per parlare di big data, intelligenza artificiale, esplorazione spaziale, matematica per lo studio del cuore, fisica delle particelle, etica nelle applicazioni tecnologiche e nella ricerca biomedica, previsioni meteo e cambiamento climatico, respirazione, sistema sanitario, cibo e nanotecnologie, percezione e misura del tempo, algoritmi e tecnologia applicati allo sport, migrazioni, videogame per la conservazione dei beni culturali.

La proposta prevede incontri con esperti italiani, internazionali e giovani innovatori, laboratori interattivi, performance artistiche.

Partner istituzionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Regione Lombardia

Comune di Milano

Camera di Commercio di Milano