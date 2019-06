Aggredisce e picchia il barista che non lo serve velocemente

La pazienza non era certo tra le sue virtù, il barista tardava a servirlo e lui ha perso la testa e ha finito per aggredire i titolari del locale. Attimi di follia nella serata di E’ finita che l’uomo è scappato mentre uno dei due titolari del bar ha dovuto farsi curare al pronto soccorso.

Il fatto risale a giovedì 30 maggio in viale Aretusa a Milano (zona Piazzale Selinunte), poco dopo le 20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo il racconto delle vittime alla polizia l’aggressore sarebbe di origini Nordafricane. I titolari fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze, uno ha rifiutato le cure, mentre l’altro è stato condotto in codice verde all’Ospedale San Carlo.