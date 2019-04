The Social Design: un progetto per Pane Quotidiano

Onlus con gli studenti di NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, durante il Salone del Mobile di Milano. Presso Pane Quotidiano Onlus, Viale Toscana 28 – Milano | 9 – 14 aprile 2019, ore 14.00 – 17.00

In occasione della Milano Design Week, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, in collaborazione con Pane Quotidiano Onlus, propone una riflessione che esplora i temi della creatività e della responsabilità sociale, dando vita a un’esposizione visitabile presso la sede dell’Associazione, dal 9 al 14 aprile.

Settantacinque studenti internazionali, iscritti al secondo anno del Triennio in Design presso l’Accademia, hanno studiato la realtà di Pane Quotidiano Onlus, coinvolgendo attivamente il quartiere che ospita la storica associazione milanese.

Attraverso un processo di analisi che li ha portati in contatto diretto con i volontari, gli ospiti di Pane Quotidiano e gli abitanti della zona, che sono stati protagonisti di una serie di interviste, gli studenti hanno sviluppato una riflessione personale sulla figura del designer, il suo ruolo nella collettività e le sue responsabilità.

I risultati dell’indagine, unitamente alla ricerca svolta da tutti gli studenti sul pane, come alimento internazionalmente ricco di storia e di valore simbolico, sono stati stimolo e ispirazione per l’elaborazione di una serie di progetti di comunicazione, volti a promuovere Pane Quotidiano e sostenere le attività della onlus.

Gli studenti hanno sviluppato le idee creative liberamente e, dai loro differenti punti di vista, sono nati concept altrettanto diversi:

‘Bready Made’ è una serie di accessori per la tavola – piatti, sottopiatti e recipienti – realizzati lavorando il pane di recupero, ritirato presso i panifici della zona, insieme alla resina. L’idea è nata dalla volontà di generare una riflessione sullo spreco alimentare e pensare a una linea di prodotti che possa essere venduta per raccogliere fondi per Pane Quotidiano.

‘Treat box’ è il progetto di un gruppo di studenti che ha chiesto a una selezione di caffetterie nelle vicinanze della sede di Pane Quotidiano di realizzare e vendere uno speciale ‘croissant Pane Quotidiano’ e di utilizzare una scatola per dolci disegnata ad hoc, per promuovere l’awareness dell’associazione.

‘Cappuccino Decor’ è un accessorio, studiato per decorare la schiuma del cappuccino con la sagoma dell’uccellino ritratto nel logo di Pane Quotidiano: un richiamo immediato all’immagine dell’associazione, per trasformare una semplice colazione in un momento per ricordarsi dell’importanza di un gesto di solidarietà. I bar, utilizzando questo strumento, possono rendersi promotori di un’azione generosa, devolvendo una piccola percentuale del costo del cappuccino a Pane Quotidiano.

‘Pane Quotidiano Pattern’ è una serie di motivi decorativi disegnati per Pane Quotidiano, con l’intento di personalizzare una collezione di prodotti e accessori – quaderni, shopper, portamonete, portachiavi – destinati alla vendita presso i bookshop universitari.

‘Let’s get this PANE’ è il concept di un contest creativo digitale, in cui gli studenti propongono di coinvolgere giovani creativi e designer per la creazione di sticker dedicati a Pane Quotidiano.

‘Bread Coin’ è il progetto di un’applicazione digitale che consenta di candidarsi in modo semplice e veloce come volontari e, una volta registrati, consultare gli aggiornamenti circa le attività dell’associazione e gli orari dei turni. L’idea prevede che tutti coloro che entrano a far parte di questo ‘network solidale’, ottengano in cambio della propria disponibilità dei ‘bread coin’: buoni da spendere presso negozi convenzionati.

‘Fresh Smell Fresh Day’ è l’idea per una campagna di sensibilizzazione sul tema della povertà alimentare, che consiste nella distribuzione di bustine brandizzate che, come i ‘biscotti della fortuna’, contengono un messaggio e, una volta aperte, sprigionano profumo di pane; chi le riceve è invitato a mettersi per un momento nei panni di chi, non avendo di che mangiare, considera il pane un bene davvero prezioso.

‘Pane Quotidiano Wall’ è un progetto di recupero studiato per la facciata esterna della sede di Viale Toscana di Pane Quotidiano. Il progetto è nato da una interessante ricerca, svolta dagli studenti tra gli utenti delle linee del trasporto pubblico 90 e 91 e le persone che lavorano in zona, che ogni giorno vedono la fila degli ospiti in attesa di fronte alla sede, spesso senza sapere cosa accada al suo interno. L’operazione proposta è un vero e proprio lavoro di riqualificazione, volto a coinvolgere il quartiere e generare una collaborazione solidale tra graphic designer, street artist e residenti.

Gli studenti hanno inoltre ideato una campagna di comunicazione integrata per la promozione di Pane Quotidiano: una serie di affissioni ADV, costruita lavorando con immagini e elementi iconici della cultura pop, rivisitati in chiave ‘Pane Quotidiano’: il pane fa così la sua comparsa all’interno di un’opera di Andy Warhol, sostituendosi ai barattoli di ‘Campbell’s soup’; la celebre hit di Cindy Lauper ‘Girls just wanna have fun’ si trasforma in ‘Girls just wanna have bread’… Ogni poster è corredato da un QR Code che consente di approfondire e scoprire la campagna, accedendo al profilo Instagram dedicato.

L’operazione, realizzata nell’ambito del corso di ‘Social Design’ curato dalla docente Elisabetta Boi coadiuvata da Diego Villalon, si propone di sensibilizzare le fasce più giovani sul tema della solidarietà e promuovere una riflessione creativa sulle possibili declinazioni della comunicazione ‘charity’, al fine di sostenere Pane Quotidiano Onlus.

I progetti realizzati dagli studenti e le ricerche svolte sulle diverse tipologie di pane saranno esposti presso la sede di Pane Quotidiano Onlus, in Viale Toscana 28, dal 9 al 14 aprile, ore 14.00 – 17.00.

L’installazione sarà realizzata dagli studenti stessi, che hanno progettato le strutture espositive e realizzato un booklet dedicato, che racchiude tutte le idee creative e la ricerca portata avanti.

The Social Design

Presso Pane Quotidiano Onlus

Viale Toscana, 28 – Milano

9 – 14 aprile 2019, ore 14.00 – 17.00

Pane Quotidiano

Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazione laica, apartitica e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno, gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi e versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione.

NABA

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 1980, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano nel 1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo e da BoF – Business of Fashion nel Global Fashion School Ranking.