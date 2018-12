Un regalo per i nonni, ma anche per i nipoti e per tutta la famiglia | Libri nonna parlami di te e nonno parlami di te

Nelle migliori librerie e online sul sito www.nonna-nonno.it, Nonna parlami di te e Nonno parlami di te sono un libro speciale che racconta la storia delle persone che amiamo di più: i nonni, tesori storici della famiglia!

Sono più di un libro in realtà, perché sono una storia tutta da scrivere e da comporre dai nonni, che creano il loro racconto rispondendo a tante domande: che cosa sognavi di diventare da grande? Com’erano i tuoi genitori e i tuoi nonni? Quali erano i tuoi giochi preferiti? Dove e quando hai conosciuto il nonno/la nonna? Quali sono le più belle esperienze che avete vissuto insieme? I libri Nonna parlami di te e Nonno parlami di te non sono soltanto un dono per i nonni, che saranno ben felici di compilarlo raccontando i ricordi ed esperienze di vita, ma anche – e soprattutto – uno strumento di insegnamento e di costruzione dell’identità dei nipoti, che nel corso della loro vita potranno rileggerlo con occhi sempre diversi e sempre più maturi, sino a diventare adulti ed apprendere, con coscienza, gli sforzi e i traguardi raggiunti dai loro nonni in un’epoca così profondamente diversa dal presente. I bambini, infatti, durante quella che viene definita l’età della latenza – ovvero tra l’infanzia e l’adolescenza – iniziano a definire sempre più saldamente la loro personalità, costruendo nella loro mente dei veri e propri “cassetti della memoria”, all’interno dei quali custodiranno e assimileranno non solo gli insegnamenti derivati dal loro vivere quotidiano, ma edificheranno anche le basi della propria memoria autobiografica e della storia familiare. La favola della buonanotte potrà quindi essere sostituita da un racconto familiare che i nonni avranno scritto in questi libri così speciali. I nonni sono una grande risorsa per la famiglia, il saldo anello di congiunzione fra le varie generazioni che la compongono e le radici della memoria storica familiare, che verrà arricchita e tramandata da figli e nipoti. In questo modo il ricordo dei nonni sarà il ricordo dei bambini, che saranno stimolati a raccontare e tramandare nel tempo con fascino ed orgoglio.

Sono un regalo che offre la possibilità di dimostrare concretamente l’affetto e l’interesse della famiglia nei confronti dei nonni, lasciando loro la scelta di scrivere il libro sia nel tempo libero, creando qualcosa di unico e personale, sia di farlo insieme ai propri nipoti, realizzando un regalo per tutta la famiglia. Le due versioni del libro, uno per la nonna e uno per il nonno, sono uguali nell’impostazione ma presentano differenti domande e illustrazioni per l’una e per l’altro, con l’intento comune di costruire un album dei ricordi da conservare e sfogliare. Un libro che custodirà la memoria storica della famiglia: usi, tradizioni, valori, passioni e competenze tramandate solitamente a voce o nelle abitudini familiari di generazione in generazione, adesso potranno essere scritte nero su bianco in un libro appositamente realizzato per racchiudere le radici familiari. Per il Natale, la festa della famiglia per eccellenza, momento speciale in cui differenti generazioni si incontrano in un clima di festa e di amore, Nonna parlami di te e Nonno parlami di te rappresentano la soluzione ideale a un regalo prezioso e originale da fare ai propri nonni, un dono significativo in grado di esprimere veramente il nostro affetto per loro. Un’idea però non solo per Natale, ma per qualsiasi ricorrenza o semplicemente per dimostrare loro il nostro affetto, invitandoli a raccontarci la storia della loro vita in un racconto da scrivere e conservare per le generazioni future, che sicuramente i nonni apprezzeranno.