Municipio 2 – Manutenzione verde: al via cancellata in Transiti. Municipio restituisce piazzetta ai cittadini

“Questa mattina (ieri ndr) in viale Monza angolo via dei Transiti, sono iniziati i lavori di realizzazione della cancellata attorno all’area verde”, spiega il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina insieme agli assessori Municipali Nava e Lepore.

“Su richiesta degli onesti cittadini che risiedono nell’isolato, già lo scorso anno avevamo programmato l’intervento che oggi si sta concretizzando, grazie allo stanziamento dei fondi municipali per la manutenzione straordinaria del verde”.

“Proprio qualche settimana addietro, durante la commissione consiliare Sicurezza e viabilità, avevamo subìto una dura contestazione da parte degli antagonisti del centro sociale T28 che, occupando lo stabile adiacente all’area verde, per anni si sono comportati come se la piazzetta fosse di loro proprietà, contribuendo attivamente a causare la situazione insostenibile di spaccio e disturbo della quiete pubblica che stiamo provando a risolvere. Agli antagonisti, che temono il nostro intervento, siamo felici di comunicare che l’area verde da oggi tornerà a essere degli onesti cittadini con una chiusura serale che limiterà l’accesso impedendo attività illecite”.

“Gli interventi non finiscono qui. È infatti nostra volontà non fermarci, ma, anzi, programmare con i residenti un recupero interno dell’area verde, creando un presidio sociale positivo per il quartiere, e proporre al Comune una viabilità alternativa, così da evitare il frequente blocco dei mezzi pesanti a causa delle auto parcheggiate in curva. Non mancherà infine la collaborazione con le Forze di Polizia per smantellare l’attività di spaccio”.

“Questo è ancora una volta un classico esempio della vicinanza delle istituzioni municipali ai cittadini che per anni sono rimasti inascoltati dal Comune nonostante le numerose segnalazioni e le disperate richieste di aiuto. Non possiamo evitare di sottolineare ancora una volta quante questioni potrebbero essere risolte se il Comune concedesse più fondi e poteri ai municipi”.

“Siamo felici di poter finalmente restituire quest’area verde ai residenti – concludono gli esponenti municipali – che da anni vivevano, soprattutto nelle ore serali, in ostaggio degli spacciatori ed erano costretti a subire il disturbo della quiete pubblica che gli impediva il legittimo riposo”.