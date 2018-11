Global Compact, Sardone: “Majorino pensi a MIlano invece che alle gite in Marocco”

“L’assessore Majorino, il campione dell’accoglienza senza freni che ha riempito centro e periferie di immigrati, fa sapere che Milano parteciperà al summit del Global Compact di Marrakech. Non che sia una novità il fatto che Majorino e la sinistra milanese sono a favore dell’immigrazione incontrollata senza distinzioni tra veri rifugiati e clandestini. A Majorino consiglio però di mettersi al lavoro per migliorare Milano anziché fare gite propagandistiche in Marocco”. Così Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto. “Dopo la carnevalata della marcia pro immigrati, la tavolata multietnica al parco Sempione e ora il Global Compact, sarebbe meglio se Majorino pensasse di più ai tanti milanesi in difficoltà che si vedono puntualmente superare nelle gerarchie dagli extracomunitari”